Inversión de carriles en la Vía Centenario se mantendrá hasta el 14 de septiembre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó este viernes que la inversión de carriles, entre el estadio Rod Carew hasta el puente Perurena de Arraiján, sobre la Vía Centenario se implementará hasta el viernes 14 de septiembre.

Mientras tanto, esta inversión continuará en su horario de lunes a viernes de 4:00 a.m. a 10:00 a.m., de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., pero los sábados el horario es de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., entre el puente Arraijancito y el retorno de emergencias ubicado a dos kilómetros del Puente Centenario.

El MOP reitera a los conductores que mantengan las precauciones como no exceder la velocidad y atender las señales y avisos, durante la implementación de esta inversión de vías que se lleva a cabo por trabajos que realiza la empresa Centralmix sobre un tramo de la Vía Centenario.