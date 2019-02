Investigación detalla situación de las mujeres en el campo tecnológico y científico

635x357 Las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remunerado. Foto/PNUD.

Este martes se llevó a cabo el foro sobre Igualdad de Género en la Ciencia, Teconología e Innovación (CTI), organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En este foro se desarrolló el "Diagnóstico sobre mujeres y CTI en Panamá", que forma parte del proyecto internacional “ The National Assessments on Gender and STI” el cual incluye un grupo de estudios que miden la participación de las mujeres en la sociedad del conocimiento en diferentes países.

Este estudio arrojó que en Panamá las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado de cuidados y doméstico en sus hogares. Además, detalla que las mujeres representan un 60% de las matrículas en las universidades y se gradúan a nivel de licenciatura en mayor proporción que los hombres (65%), sin embargo, las mujeres rectoras en las universidades representan el 28% y más de un 60% de los investigadores son hombres.

Asimismo, se explica que solo el 18% de las patentes del país incluyen al menos una mujer inventora.

También, el diagnóstico detalla que el resultado de la desigual participación de hombres y mujeres en la ciencia, permite una representación gráfica en forma de tijera, que muestra cómo los porcentajes de hombres y mujeres invierten su tendencia conforme avanza la carrera científica. En la literatura sobre género y ciencia se ha denominado a esta desigual tendencia en las carreras de hombres y mujeres como “ efecto tijera”.

Gráfico extraído del Diagnóstico sobre Mujeres y CTI en Panamá.

De acuerdo con el estudio los hallazgos muestran que, en Panamá, en todos los indicadores, la brecha de género sigue existiendo, no obstante, esta se ha reducido en los últimos doce años, por lo que a través de este diagnóstico proponen dos miradas estratégicas para abordar la desigualdad de género en CTI.

La primera es abordar la situación desde un enfoque basado en el género y la segunda en la condición étnica y socioeconómica de las personas, a fin de ampliar las oportunidades para la participación en la ciencia.

Es importante resaltar que este diagnóstico ha sido desarrollado por las especialistas Eugenia Rodríguez Blanco, Nadia De León-Porter, Yolanda Marco Serra y Sara Camara Cañizares, y abarca el periodo de 2006 y 2018 en Panamá.