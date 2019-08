Investigan amenazas contra el presidente Cortizo a través de cuenta hackeada

Las autoridades panameñas investigan los mensajes amenazantes contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo a través de la cuenta oficial de Twitter de la Caja de Seguro Social que fue hackeada, la tarde del 1 de agosto.

"Yo supe de las amenazas, pero a mí no hay amenaza que me va a detener, yo me siento tranquilo conmigo mismo. Se está investigando obviamente ustedes saben de que cuenta es, aparentemente fue una cuenta que se hackeo y allí se hicieron unos comentarios”, expresó Cortizo una vez culminada la sesión del Gabinete Turístico en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

Sobre si han identificados a las personas involucradas en el caso, el mandatario panameño expresó “no perdemos tiempo, pero se lo dejo yo a la gente del Consejo de Seguridad y del Ministerio de Seguridad (Minseg), nosotros seguimos trabajando, creanlo que a Nito Cortizo nada de eso lo desvía”.

Más temprano, la CSS informó que recuperó al 100% el control de su cuenta de Twitter, tras haber sido hackeada con una serie de mensajes insultantes y donde denunciaban supuesta corrupción.