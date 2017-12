"Jamás llamé a Leandro", Weeden sobre presiones para ratificar a magistrado

El excontralor Alvin Weeden desmintió y calificó como una novela falsa las declaraciones del diputados Leandro Ávila donde aseguraba que le pidió negociar con las bases del Partido Revolucionarios Democrático para la ratificación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Wiston Spadafora en el 2002.

Esto, luego que Ávila dijera durante una entrevista en Telemetro Reporta que mientras laboraba en la Contraloría General de la fue contactado por Weeden, quien le pidió se contactar con el entonces secretario general del partido Revolucionarios Democrático , Martine Torrijos, para que pidiera votos para los dos magistrados.

"Me habían dicho que podemos compartir los dos magistrados, pero si tu no aceptas lo que yo voy a hacer es que Fredy Torres , en Veraguas, pierda, que Rubén de León pierda porque el poder que tenemos nosotros como partido en este momento le vamos aponer más plata a nuestro candidatos a diputados y vamos a acabar con ellos", expresó el diputado quien dijo que la llevar la respuesta del expresidente, quien se negó a la propuesta, el resultado fue que los funcionarios que trabajan en planta y diputados dejaron de cobrar por cuatro meses.

Ante esto el excontralor indicó que jamás llamó al diputado para pedirle absolutamente nada porque tenían muy mala relación "mal lo podía llamar porque yo tenía muchos problemas con él porque no trabajaba, se la pasaba de pasillo en pasillo hablado, era un perfecto vago, al extremo que tuve amenazarlo que lo iba a destituir si no trabajaba... lo cierto es que el nivel de Leandro no era para tener ninguna posibilidad de negociar ningún magistrado".

De igual forma negó que durante su gestión frente a la Contraloría se hayan puesto impedimentos para el pago de contratos en la Asamblea Nacional a excepción de la ocasión cuando Rubén Arosemena intentó presionar para que el Gobierno le devolviera las partidas circuitales en el presupuestos y ante la negación dijo que no iba a aprobar el presupuesto " yo le contesté que si no apruebas el presupuesto y perjudicas al país y perjudicas mi ejecución como contralor entonces yo tampoco firmo los contratos, fue la única ocasión en que o no firme los contratos, así que toda esta novela que ha hecho Leandro en falsa de cabo a rabo".