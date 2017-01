“Jamás me han ofrecido un centavo”, ministro Arosemena sobre Odebrecht

El ministro panameño de Obras Públicas asegura que su nombre no ha sido ni será mencionado en el escándalo internacional sobre el pago de coimas que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, y que salpica a exfuncionarios y personalidades panameñas.

“El nombre de Ramón Arosemena no aparece en ningún lado, que agarró plata, que es coimero ni que le pidió nada a nadie... ellos jamás me han ofrecido ningún centavo y yo no se lo he pedido, no puedo decir que son corruptos”, expresó el titular de Obras Públicas.

Con respecto a la participación de la empresa en futuros proyectos, Arosemena detalló que el Ejecutivo ya se pronunció y estableció los requisitos bajo los cuales ésta podrá participar en contrataciones públicas. "Fue una decisión de Gabinete, a ellos se les dio las condiciones en las que podrían participar, están descritas y esperemos que ellos lo cumplan".

El Gobierno de Panamá anunció la adopción de medidas tendientes a evitar nuevas adjudicaciones de proyectos a Odebrecht, hasta tanto la empresa " demuestre una colaboración efectiva y eficaz en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, y se garantice el pago de las sumas que deberá restituir al Estado".