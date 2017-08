Jornada nacional de donación de sangre este sábado 26 de agosto

Una jornada nacional de donación de sangre se llevará a cabo este sábado 26 de agosto, organizado por el Ministerio de Seguridad (Minseg).

Jonattan Del Rosario, viceministro de seguridad, detalló este jueves, que la iniciativa se llevará a cabo desde las 8:00 a.m. en aproximadamente 14 hospitales e instituciones de salud a nivel nacional, con la participación de funcionarios de todas las instituciones del Estado y entidades autónomas.

Añadió que entre los objetivos de esta jornada, que formar parte del voluntariado institucional, se encuentra crear una base de datos para que la donación se convierta en algo recurrente, explicando que “históricamente nuestro Banco de Sangre ha pasado por momentos difíciles cuando hay tragedias o emergencias”.

Entre los requisitos para donar sangres mencionó, que se debe ser mayor de 18 años y menor de 65, pesar más de 110 libras, no tener gripe, no haberse realizado tatuajes en los últimos seis meses y no haber consumido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

Del Rosario, extendió en RPC Radio la invitación al público en general a que se unan y contribuyan a esta iniciativa que se traduce en salvar vidas.

Entre los centros hospitalarios en los que se estará desarrollando la jornada de donación son los siguientes:

Hospital Raúl Dávila Mena en Bocas del Toro

Hospital José Domingo de Obaldía en Chiriquí

Hospitales Aquilino Tejeira y Rafael Estévez en Coclé

Hospitales Manuel Amador Guerrero en Colón

Hospitales Gustavo Nelson Collado en Herrera

Hospitales Joaquín Pablo Franco Saya en Los Santos

Luis Fábrega en Veraguas

Hospitales Nicolás Solano en Panamá Oeste

Hospitales Irma de Lourdes Tzanetatos en Panamá Este

Y en Panamá Centro en los hospitales Santo Tomás, Hospital del Niño, Instituto Oncológico Nacional, Complejo Hospitalario Metropolitano y Hospital de Hospitales de Especialidades Pediátricas

Cabe señalar que el voluntariado gubernamental es realizado una vez al mes con el objetivo de movilizar el voluntariado dentro de las instituciones públicas a beneficio de la sociedad.