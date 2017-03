Joseph Fidanque III desmiente renuncia

Luego de que este sábado circulara en redes sociales y a través de mensajes de texto, información sobre la supuesta renuncia de Joseph Fidanque III a la gerencia del Aeropuerto de Tocumen, éste lo negó.

En breves declaraciones ofrecidas a RPC Radio la tarde de este sábado, Fidanque expresó “ yo no he renunciado a nada, no estoy en el Aeropuerto ahorita estoy en mi casa, pero no he renunciado a nada”.

Fidanque fue designado en el cargo en julio de 2014, por el presidente Juan Carlos Varela.