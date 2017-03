Joven denuncia abuso de autoridad por parte de un inspector de la ATTT

Ameth Amores denunció este viernes abuso de autoridad por parte de la Autoridad de Tránsito y transporte Terrestre (ATTT), tras un incidente ocurrido el lunes de Carnaval con un inspector de la institución en el distrito de Calobre, proivincia de Veraguas.

Amores explicó en entrevista a Telemetro Reporta que tras salir de los culecos, llegan al puesto de control de la ATTT, su esposa explica al inspector que se le cayó la cartera donde tenía la licencia, por lo que procedieron a llevar el carro en grúa.

“Ella le pide a la unidad de la policía que si pueden ayudar a buscar los ducumentos extraviados, sin embargo le dicen que no se puede ayudar a buscar los documentos”, dijo.

Según amores, el inspector de la ATTT dijo al teniente de la Policía Nacional que no podía ayudar a buscar los documentos porque es prohibido, y pidió que los arrestara, aplicarán gas pimienta, "porque nosotros no queríamos aceptar, supuestamente él dice que la figura de fiador no existe".

Dijo que la grúa cobró B/.500.00 de San Francisco a Santiago y perdieron la llave del carro. El miércoles le entregaron dos boletas, una por desantender las señales y otra por ebriedad y aseguró que nunca le realizaron prueba de alcoholemia.

Sin embargo, la subdirectora de la ATTT en la provincia de Veraguas, Elsa Castañeda aseguró en declaraciones a Telemetro Reporta que Amores dio positivo en la prueba de alcoholemia que se le realizó.

Castañeda manifestó que Amores estaba alterado y tras la prueba se procedió a llamar a la grúa. “Cuando él sintió que fue sancionado, todos lo que estaban en el carro se bajaron y comenzaron a decir improperios, y la policía que estaba cerca procedió a conversar con los señores y los llevaron a la subestación”.

Aseguró que el joven ya tenía otras sanciones por una colisión con agravante de alcohol, y “todo eso suma, estuvimos por dos horas recibiendo improperios, hasta que llegó la policía, pero en ningún momento hubo agresión hacia nadie”.

La subdirectora de la ATTT dijo que todo se hizo de acuerdo a la ley y se le cobró B/.500.00 por la grúa porque Amores no entregó las llaves del auto.