Joven paga 265 dólares de boletas en desacato y grúa por error de ENA

Melissa Monroy denunció este martes que por un error del sistema de la Empresa Nacional de Autopista (ENA), en el pago de peajes Panapass, tuvo que pagar 265 dólares por 17 boletas en desacato y por gastos de una grúa que transportó su carro a un corral en Río Abajo.

Monroy explicó en entrevista a Telemetro Reporta que tras salir de celebrar que concluyó su maestría paso por Ciudad Radial donde había un retén policial con 5 unidades del tránsito que al revisar en su sistema de Pele Police le notificaron que tenía 17 boletas en desacato por utilizar el Corredor (Sur) sin pagar.

Contó que al pedir un explicación a las unidades sobre cómo era posible que apareciera eso en el sistema y por qué se tenían que llevar su auto para un corral, recibió un mal trato de las autoridades que entre risas y burla uno le contestó “aquí no hay ningún error, orillate que tú carro se va en grúa” expresó la joven que al insistir también escuchó “no le digas nada dejala hablando sola”, cuando “yo solo decía señor espero que me expliquen y me digan como se procede, yo paso todos los días en el Corredor Sur, dos o tres veces al día y hago mis recargas”.

Sin dar mayores explicaciones el carro fue removido con grúa y su licencia retenida, explicó Monroy. Posteriormente, se apersonó a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), para pagar los 165 dólares de multas y 90 dólares de grúa en un patio en Río Abajo.

Expresó que al dirigirse a buscar respuesta en la Empresa Nacional de Autopista, le informan que se trataba de un error en su sistema, con uno de los números de su placa.

"¿Como puede ser esto?, yo deposito el dinero, revisó la cuenta, me descuentan siempre solo que había notado que la barra no se levantaba a veces pero eso le pasa a todo el mundo”, indicó la joven.

Agregó que hasta el momento no cuenta con la licencia ya que se le entregan en 15 días y toca esperar que ENA le de una certificación del error de su sistema para poner el reclamo en las oficinas de la ATTT y esta institución proceda a devolverle los 165 dólares de las boletas en un periodo de 4 meses y ver quien me paga los 90 de la grúa.