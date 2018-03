Este jueves se desarrolla la audiencia de imputación y aplicación de medidas cautelares, por el caso relacionado con el hallazgo de 6 cuadernillos del expediente Financial Pacific. El juez Felipe Fuentes, titular del Juzgado Séptimo de Circuito Penal de Panamá, a cargo de la investigación del caso Financial Pacific, llegó a las 8:00 a.m. a las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Agora.