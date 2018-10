Juez de Paz clama por reformas al sistema para castigar la reincidencia delincuencial

Una voz de auxilio alzó este viernes, la juez de Paz del corregimiento de San Francisco, Marisol Carrera, quien reveló las debilidades de este nuevo de sistema de justicia comunitaria, ante el aumento de casos de reincidencia delincuencial.

Un reciente proceso a un hombre que ha sido aprehendido en tres ocasiones y llevado a su Casa de Justicia Comunitaria de Paz, es la gota que derramó el vaso.

Se trata de una persona que según Ignacio Taylor de la Policía Nacional, fue ubicado en la ocasión más reciente en la calle 74 San Francisco, hurtando en una vivienda, esto después que solo el fin de semana logró llevarse de 3 mil a 4 mil dólares en bienes de otra casa en Betania, hurto por el que sí será procesado a nivel de Fiscalía.

Sin embargo, el hombre parece conocer la ley perfectamente, porque al ser detenido y sancionado con una multa de 300 dólares, apeló a la sanción, acción que paraliza el proceso, de acuerdo con la juez de Paz.

"La reforma tiene que ser sobre detención, arresto para poder sacar de circulación a este tipo de elementos de la sociedad...realmente lo que solicitamos es que nos tomen en cuenta para las reformas. Como funcionaria a veces me desmoralizo, me descompenso, no hay las herramientas de sancionar a las personas, la persona apela y no puedo hacer más...", dijo la juez en tono desesperado.

La juez de Paz detalló en Telemetro Reporta que este es uno de los tantos casos que se están presentando, de personas que cometen hurto en más de una ocasión, en un sistema que está limitado para aplicarles justicia. "Desde un centavo hasta mil balboas es la competencia nuestra", lamentó.

Agregó que la situación del sistema aplicado desde este año, requiere revisión, porque aseguró también hay carencias en resto de Casas de Paz en el distrito, donde hace falta la figura de mediador y recursos.

La funcionaria que se desempeña en el cargo desde el mes de febrero, pidió a diputados y sociedad en general que presten atención para hacer las modificiones necesarias a la llamada Justicia de Paz.

La Justicia Comunitaria de Paz, creada mediante la Ley 16 de 17 de junio de 2016, empezó a regir el 2 de enero de 2018, y con su implementación se reemplazó a las corregidurías y Juzgados Nocturnos del distrito de Panamá.