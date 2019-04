Juez Tejeira responde a la admisión del amparo de Garantías presentado por la Fiscalía

Luego de que el Primer Tribunal Superior admitiera el amparo de Garantías presentado por el fiscal Ricaurte González dentro del proceso de interceptaciones telefónicas del caso que se le sigue al exmandatario panameño, Ricardo Martinelli, el presidente del Tribunal de Juicio Oral, Roberto Tejeira emitió un informe de actuación en el que detalla que la Fiscalía no ha hecho uso correcto de las técnicas de litigio ni las pruebas que quieren introducir al juicio.

El amparo presentado contra el Tribunal de Juicio Oral, que está conformado por Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, se da luego de que el Tribunal se negara el día 5 de abril de 2019 que el perito Luis Enrique Rivera Callle reproduzca 2 discos compactos tipo DVD marca Maxell, extraídos del disco duro SEGATE, S/N 6RX6Z9T2 de 160 GB.

Por su parte el fiscal Aurelio Vásquez considera que Tribunal de Juicio Oral se está contradiciendo dado que "los discos compactos o DVD que no se abrieron, no se abren porque el Tribunal dice que no lo conoce la Fiscalía, no lo conoce la defensa ni los querellantes... pero resulta ser que en el mismo informe se detalla que lo que se encuentra en los discos es lo mismo que se encuentra en la prueba documental".

Para el MP, todavía falta mucho por revisar en el proceso y muchas diligencias que el exmandatario tiene que explicar, para que el Tribunal se oriente de lo que sucedió.

El magistrado del Tribunal Superior, Carlos Trujillo, no hace referencia a la suspensión del juicio a Martinelli, por lo que se espera el fallo del amaparo a favor o en contra de la Fiscalía.

Fiscal Aurelio Vásquez conversa con los medios a su entrada al Juicio Oral del caso #EscuchasTelefónicas en el día de hoy. pic.twitter.com/k6gpIKxspE — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 29 de abril de 2019