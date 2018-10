Juez autoriza revisión de celular del testigo en investigación por crimen en hotel

Un juez de Garantías legalizó este martes, la incautación de datos de dos equipos tecnológicos, que forman parte del proceso que se investiga por supuesto homicidio ocurrido el 7 de julio, en un hotel de la ciudad de Panamá.

Esta petición de la Fiscalía fue sometida a control del Sistema Penal Acusatorio, donde fue autorizada con el propósito que se puedan revisar las conversaciones del celular del único testigo en este caso.

Se trata de equipos que pertenecen a Valentín Calderón, el hombre que halló ensangrentado y en el suelo del hotel, a Eduardo Calderón, quien falleció después en el Hospital.

"Si usted toma mi celular, debe tomar el de todos", expresó la abogada Sarai Blaisdell, abogada del testigo Calderón sobre quien aseguró que su cliente se mantiene en calidad de "entrevistado" dentro del proceso. Sin embargo, agregó que presiente que habrá una imputación, por esto ha hecho equipo con Marcos Manjarez, abogado sustituto del testigo.

Manjarrez se estrenó este martes en este caso, y tras la audiencia dio declaraciones después de aprobada la solicitud de la Fiscalía. "La Fiscalía está haciendo un favor, está haciendo es demorar un caso, porque es un caso que ya está resuelto, están investigando con un ojo abierto y un parche", expresó.

Por este caso permanece imputado y detenido, el sospechoso Hidadi Santos Saavedra, a quien en el expediente se le identifica como allegado al sacerdote David Cosca, quien supuestamente habría pagado la habitación del hotel donde ocurrió el incidente.

Pero de acuerdo con Manjarrez, a Cosca lo encontraron en su "buena fe" y no tiene relación en este proceso. "Yo le presto las llaves de una casa y yo no sé qué es lo queé va a pasar en esa casa, eso fue lo que le pasó al padre [David] Cosca, punto. Él no tiene nada que ver", manifestó el abogado sustituto.