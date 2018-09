Juez tomará tiempo indefinido para decidir las pruebas que van al juicio de Martinelli

El magistrado Jerónimo Mejía, juez de Garantías en el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli, por supuestos pinchazos, se acogerá a partir de este miércoles a un plazo indefinido hasta decidir cuáles pruebas y testimonios serán admitidos o descartados hacia la fase de juicio de este caso.

"Les quiero pedir que tengan paciencia, porque la gran cantidad de pruebas que todas las partes aquí han presentado, la inmensa argumentación requiere de parte mía un análisis sosegado, sereno, buscando el mejor interés de la justicia y no apresurado (...) yo me voy a tomar el tiempo de volver a escuchar todas las audiencias y tratar de contestarles puntos por puntos, porque es parte de mi deber, me voy a tomar el tiempo porque siempre he dicho que esta fase es crítica, no voy a tomar una decisión que pueda dejar a una de las partes sin una de las pruebas que pueda servir en el jucio", explicó Mejía.

El magistrado culminó la audiencia de hoy, después de las objeciones que hizo el acusador autónomo David Cueva González y la Fiscalía, a cargo del magistrado Harry Díaz, contra las pruebas testimoniales, documentales y periciales que presentó la defensa del expresidente hace dos semanas.

Sin embargo, ordenó que ésta audiencia intermedia sea retomada mañana a las 2:00 p.m. para escuchar las réplicas de los abogados de Martinelli.

El abogado Cueva González indicó que, de las pruebas testimoniales 1 a la 17, no tenían objeciones, de igual manera, de la prueba 19 a la 26 tampoco, pero en cuanto a las pruebas documentales objetaron la 5, 6 y 7.

Por su parte, la Fiscalía, representada hoy por la funcionaria Rosario Correa terminó de sustentar objeciones a seis (6) pruebas testimoniales aportadas por la defensa. En ese mismo orden, la fiscalía objetó un total de 59 pruebas documentales, y dos (2) periciales, al considerarlas en su mayoría inconducentes e improcedentes.

Concluida la fase de presentación de objeciones, el abogado Sidney Sittón leyó una nota de Martinelli, en la que expresó entre otras cosas, que la Corte no es competente para juzgarlo, que "no entiende" el por qué se le niega ser revaluado médicamente por Medicina Legal, y que el Sistema Penitenciario lo mantiene "incomunicado".





En relación a esta nota del expresidente, el magistrado fiscal Harry Díaz, expresó que no tiene inconveniente en que sea reevaluado, siempre y cuando no retrase esta audiencia. Pero, advirtió que considera sumamente importante que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en cuanto a la competencia, pues sería "desastroso" que lo haga durante el juicio.





Mientras se desarrolla el proceso, Martinelli se mantiene bajo detención provisional por orden del Pleno de la Corte Suprema, en el centro penitenciario El Renacer tras su extradición de Estados Unidos, el pasado 11 de junio y a pesar de los distintos intentos fallidos de la defensa de lograr una fianza de excarcelación o un cambio de medida cautelar para arresto domiciliario.

Martinelli fue acusado por el magistrado fiscal, Harry Díaz por supuestos delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, seguimiento, persecución y vigilancia sin orden judicial, peculado por sustracción y peculado de uso. Supuestos delitos por los que pidió en total, 21 años de prisión para el expresidente.