Juez concede trabajo comunitario a "Pelenchín" Caballero

Un Juez de Cumplimiento del Primer Distrito Judicial concedió al excampeón mundial de boxeo Celestino “Pelenchín” Caballero trabajo comunitario, en reemplazo de la medida cautelar de detención preventiva.

“Pelenchín” Caballero realizará trabajo comunitario en el Municipio de Colón como ayudante general de 8:00 a.m a 12:00 m.d a partir de este martes, y hasta que culmine su pena.

Caballero, quien se mantiene detenido desde marzo de 2016 tras hallarse 10 kilos de cocaína en su vehículo, fue condenado a 5 años de prisión por delito contra la seguridad colectiva.

La defensa de Caballero había solicitado que se cambiara la medida de detención por trabajo comunitario, sin embargo en audiencia celebrada en marzo del presente año la juez de Cumplimiento no accedió a esta petición porque el exboxeador no cumplía con los requisitos toda vez que la reclusión del exboxeador ha sido en una celda en la sede de la Policía de Ancón y no en un centro penitenciario.

"Desde el dia uno he pedido perdón" señala Celestino Pelenchín Caballero a la salida de la audiendia... Le conceden trabajo comunitario en el Municipio de Colón, como ayudante general, de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., a partir de mañana, 22 de mayo, y hasta que dure su pena. pic.twitter.com/ljSXkK3NFj

— Nitzia Y. Rios C. (@NitziaRios) May 21, 2018