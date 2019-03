Juicio Oral a Ricardo Martinelli por caso Pinchazos no será televisado

635x357 Juicio Oral a Ricardo Martinelli que inicia el martes no será televisado. Foto/EFE.

El Órgano Judicial informó este viernes que no será televisada la audiencia de Juicio Oral contra el expresidente Ricardo Martinelli, acusado por los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la administración pública (caso Pinchazos), que se llevará a cabo desde el próximo 12 de marzo

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Comunicación del OJ, la sala 1 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora tiene capacidad para setenta y ocho (78) personas, aparte de los miembros del Tribunal de Juicio Oral, y se distribuyeron los pases para los espacios de la Defensa, del Ministerio Público, del personal de la oficina judicial y para los medios de comunicación.

Igualmente se contará en el lugar con personal médico o ambulancias, para efecto de que se requiera de sus servicios.

Se informó que los representantes de los medios de comunicación podrán presenciar el debate e informar al público sobre lo que suceda en el juicio oral; sin embargo, no será televisada en base al artículo 362, numeral 2 del Código Procesal Penal, sobre las excepciones a la publicidad, que a la letra se lee: “El juicio oral será público. No obstante, el Tribunal podrá decidir fundadamente que se realice total o parcialmente en forma privada en los siguientes casos:...2. Cuando peligre un secreto oficial, profesional, particular, comercial o industrial, cuya revelación causa perjuicio grave.”

Esto, luego que el personal de la Segunda Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora se reuniera esta mañana, con la directora de la Segunda Oficina Judicial de Plaza Ágora, la licenciada Irene Pinilla, personal del departamento de seguridad interna del Órgano Judicial, personal de la Secretaría de Comunicación, y auxiliares de sala para coordinar aspectos de logística, manejo, seguridad y distribución de puestos.

El juicio oral se llevará a cabo en la sala 1, de dicha sede, desde el 12 de marzo, a las 9:00 a.m. y el tribunal está integrado por los jueces Roberto Tejeira, como presidente; la juez Arlene Caballero, como relatora; y como tercer juez el licenciado Raúl Vergara.