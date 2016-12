“El señor Juncá es una persona institucional”, señala Valderrama

El diputado Adolfo Valderrama, habló sobre la escogencia del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, explicando que el apoyo de la bancada del Partido Panameñista a la candidatura de Alfredo Juncá se hizo mediante consenso.

Aseguró que “no es un nombre Panameñista, nosotros llegamos a un consenso de apoyar a Alfredo Juncá y así lo íbamos a hacer a la fecha del 31 de octubre”, y añadió que mantiene ese apoyo al considerar que “es una persona con criterios, con valores, que puede generar la confianza y credibilidad que el pueblo panameño quiere”.

Con relación a las críticas generadas por la pertenencia de Juncá al colectivo político, enfatizó “es que no es un pecado estar inscrito en un partido político, yo no voy a entrar en debate de que no era Panameñista, sino que quiero dejar claro que no es una figura 100% de dos o tres diputado sino que el Presidente de la Asamblea presenta ante un debate que la figura más clara era Alfredo Junca”.