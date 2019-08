Junta Directiva de la Asamblea discutirá licitación para alquiler de 12 camionetas el próximo lunes

Tras culminar el primer mes de trabajo en la Asamblea Nacional, la nueva Junta Directiva del Hemiciclo Parlamentario es foco de debate al conocerse la licitación para el alquiler de 12 camionetas por un periodo de 12 meses a un costo de 297 mil dólares.

De acuerdo con la licitación pública N° 2019-0-01-0-08-LP-009765, que gestiona la Asamblea para el alquiler de las camionetas deben contar con las siguientes especificaciones: interior de lujo (asientos de tela o cuero), power stering, retrovisores y ventanas eléctricas modelo 2019, entre otras características.

Al respecto, la diputada y vicepresidenta de la AN, Zulay Rodríguez indicó que el para el día lunes 5 de agosto, el tema será discutido en la Junta Directiva, ya que “todavía no se han utilizado y no se ha firmado absolutamente nada”.

En momentos en que autoridades del Gobierno abogan por la contención del gasto público, Rodríguez expresó que se bajó la cantidad de autos que serían alquilados y lo que analizarán será el precio de los mismos.

En tanto, Sergio Gálvez, diputado de Cambio Democrático, expresó su aval al alquiler de los autos, “la junta directiva no cuenta con vehículos apropiados para dotar ni al presidente, vicepresidentes y secretarios. Ahora si el Contralor dice que no alquilemos y compremos, es otra cosa, igualmente vamos a ser atacados".

Gálvez dejó claro que espera este alquiler sea justificado por los proponentes de la licitación, ya que tenía conocimiento que 5 carros serían utilizados por los 5 miembros de la junta es decir el diputado Marcos Castillero (PRD), presidente de la Asamblea Nacional, la vicepresidenta Zulay Rodríguez (PRD), Tito Rodríguez (Molirena), segundo vicepresidente y secretarios del Órgano Legislativo, respectivamente. “No sabía que había 7 vehículos más, que no sé para que serán”.

Según Rodríguez, los vehículos también serán utilizados en las diferentes comisiones de trabajo permanente, para giras al interior y áreas de difícil acceso.

Por su parte, el diputado independiente Juan Diego Vásquez durante su intervención en el Pleno instó los colegas a desprenderse y adoptar un “Plan de Austeridad con Eficiencia” analizando cuál es el mejor camino en busca de opciones más económicas y garantizando que la Asamblea Nacional obtenga el equipo necesario para poder manejarse y trabajar sin caer en la práctica poco eficiente de alquilar cada cierto tiempo autos, terrenos y oficinas.

Zulay Rodríguez, primera vicepresidente de la @asambleapa habla sobre el alquiler de 12 vehículos 4x4 por casi $300 mil. Asegura que serán utilizados por comisiones permanentes para ir a lugares de dificil acceso. El pliego habla de "autos lujosos, con sillas de cuero" @TReporta pic.twitter.com/9kSS23Z6IN — Manuel Batista (@mbatistarios) August 1, 2019

12 carros alquilados en 300 mil dólares por un año? pic.twitter.com/ceqWtyHinH — Alvaro Alvarado (@AlvaroAlvaradoC) August 1, 2019