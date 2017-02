Kailash Satyarthi, premio Nobel de la Paz compartirá experiencias en la lucha contra trabajo infantil

Con el propósito de compartir sus experiencias y respaldar a Panamá en su lucha contra el trabajo infantil a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarthi llegó a suelo patrio la noche de ayer domingo por medio del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora (Cetippat).

Satyarthi, de nacionalidad India ha liderado una infatigable cruzada contra la esclavitud infantil, el trabajo forzado y la trata, logrando rescatar a más de 80 mil niños del sur de Asia y otros lugares.

Además "de sacarlos del ambiente laboral peligroso donde se encontraban, el Premio Nobel 2014, ha logrado mecanismos para educar a los niños rescatados. Por ejemplo en el Estado de Rajasthan, creó Bal Ashram, el centro de transición donde a los niños recién liberados se les enseña conocimientos básicos”, indicó un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado.

En diciembre pasado, la Primera Dama y Embajadora Especial de ONUSIDA y portavoz global de la cero discriminación, Lorena Castillo de Varela junto a la directora de Trabajo Infantil del Mitradel, Nohely Nieto, durante su participación en la Cumbre “Laureados y Líderes por los Niños: Summit 2016” convocada por el Premio Nobel de la Paz 2014 en La India, reafirmó el compromiso del Gobierno de impulsar la eliminación progresiva del trabajo infantil y de asegurar el pleno ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes.

Durante este evento, el Premio Nobel 2014, expresó a Castillo de Varela su interés de apoyar al gobierno del presidente Juan Carlos Varela para que Panamá se convierta en el primer país de América Latina en erradicar el trabajo infantil.

"Estoy complacida por la visita del Premio Nobel de la Paz 2014 y agradezco su interés y respaldo a Panamá en su lucha contra el trabajo infantil”, expresó Castillo de Varela tras la llegada de Satyarthi.

A su arribo a Panamá, Satyarthi que llegó en compañía de su esposa Sumedha Satyarthi fue recibido por el director de Protocolo del Despacho de la Primera Dama, Muhamad Thala Hajee.

Thrilled to be in Panama. Thanks for your warm welcome, dear First Lady @licastillo31. pic.twitter.com/My4A2Ekr09