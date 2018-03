Kiener niega que alquiler a través de AIRBNB sea competencia desleal

La empresaria Ursula Kiener explicó este miércoles en la edición matutina de Telemetro Reporta, sobre el alquiler de apartamentos o residencias a través de la plataforma AIRBNB.

Negó que este tipo de alquiler sea una competencia desleal que esté afectando la ocupación hotelera en Panamá, añadiendo que las tres causas de la baja ocupación hotelera son: “el hub de las Américas que es un hub de pasajeros en tránsito y los boletos están carísimos; el dólar está muy fuerte, somos un país muy caro, hay que redirigir la campaña turística a países que puedan pagar venir a Panamá; y tres, no ha habido promoción turística por cinco años”.

Añadió que la prohibición en el distrito de Panamá de alquiler a través de AIRBNB por menos de 45 días, es una medida inconstitucional y que incluso hay demandas en la Corte Suprema de Justicia.

“Tú no puedes decir aquí se puede alquilar en el interior y en la ciudad no. Lo que hay que hacerle a esta medida es regularla… es como si fuera un apartamento o una casa donde la persona se hace su propia comida, entra y sale por su cuenta, no hay ningún tipo de servicio adicional”, detalló Kiener.