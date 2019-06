Laboratorio del Minsa ha confirmado 34 casos de influenza y 4 defunciones en lo que va del 2019

En los primeros cinco meses del año 2019, El sistema de monitoreo y vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud ha sido notificado por el laboratorio de 34 casos confirmados del virus de la influenza y al menos 4 defunciones, así lo dio a conocer el Dr. Israel Cedeño e Itzel Hewitt.

Cedeño indicó que se han reportado más casos de la infección viral y muchos síntomas gripales, pero el laboratorio ha notificado los 34 casos “que dicha cifra se encuentra dentro de los esperados, no estamos en un nivel de alarma, llamamos a la prevención”.

Detalló que la vacuna contra la influenza que se suministra en Panamá protege contra los 4 virus H3N2, H1N1 y 2 cepas, sin embargo no te asegura en un 100% que no te de influenza, “lo que sí te asegura es que si te da influenza no pondrá en riesgos tú vida”.

Esta vacuna debe colocarse todos los años, porque los subtipos que circulan varían de un año a otro y de una región a otra.

Sobre las defunciones, el Dr. Cedeño explicó que son tres nacionales y un extranjero.

Para la vacunación existen los grupos priorizados que son los niños de 1 a 5 años de edad, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, trabajadores de granjas avícolas, funcionarios de salud, entre otros.

Hewitt recomendó a la población en general acudir a los Centros de Salud y Policlínicas a vacunarse para que quede protegido contra la influenza. Para ello, es necesario que las personas presenten su tarjeta de vacunación, para que los profesionales de la salud puedan verificar su esquema de vacunación, pero si no tienen la tarjeta igual serán vacunados.

Recomdaciones

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón

- Limpiar superficies comunes posiblemente contaminadas antes de usarlas o tocarlas

-De presentar malestar general y síntomas respiratorios: - Cubrir boca y nariz al toser o estornudar

- Usar pañuelos desechables - Evite el contacto con otras personas - Acuda inmediatamente a buscar atención médica.