Ledezma y Planells: Querella de Martinelli es para amedrentar la opinión pública

635x357 "No hemos dicho mentiras", Ledezma y Planells tras querella de Martinelli. Álvaro Alvarado

A juicio de Annette Planells del Movimiento Independiente y la abogada Mariela Ledezma, la querella penal por calumnia e injuria interpuesta por los abogados Alejandro Pérez y Alma Cortés a nombre del expresidente Ricardo Martinelli, contra ellas es para amedrentar y criminalizar la opinión pública.

"Annette y yo, no hemos dicho mentiras, aunque yo tengo un estilo muy particular de risa y de burlarme de las cosas, pero hemos hecho comentarios que están lejos de ser una calumnia…., sin embargo nos han usado como escudo para dar un golpe fuerte a la opinión pública y desviar la culpabilidad de Ricardo Martinelli", dijo Ledezma quien reiteró que no las van a callar.

Asimismo, Planells señaló que van a seguir con su programas, ya que tiene una responsabilidad con los radioescuchas y los televidentes de brindarles información y opiniones, basadas en hechos.

Enfatizó que “no hay querella que tape una realidad como que Ricardo Martinelli está siendo acusado por pinchar teléfonos y que esa acusación está siendo juzgada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que solo le falto un día para permanecer detenido un año en los Estados Unidos… así como que los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli fueron mencionados por André Rabello en el caso Odebrecht y que están prófugos de la justicia”.

Planells reiteró que la querella contra ellas es el vehículo que quiere utilizar el exmandatario panameño para amedrentar la opinión, “ya que nadie se come el cuento de que son inocentes”.

La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público, se da luego que Martinelli diera instrucciones para que recogieran todos los tuits y declaraciones de las personas que lo han calumniado y presentaran las demandas respectivas.