De León desmiente acusaciones de presiones y amenazas por parte Isabella Stanziola

La abogada Gilma De León, defensora de los derechos de la mujer se desligó de las acusaciones de Isabella Stanziola, en su contra por supuestas presiones y amenazas para que diera una declaración en contra del exsecretario del Consejo Nacional de Seguridad, Gustavo Pérez.

"No tengo nada que ver con lo que se me está indilgando, eso no son los métodos que utilizo en mi ejercicio profesional, los que me conocen saben que es así,... plantear que fue presionada y amenazada, es absolutamente falso en lo que respecta a mi persona", expresó De León, quien asegura que conoció a Stantziola durante la entrevista en la cual ella solicitó la presencia de una defensora de los derechos de las mujeres.

Además dijo que la retractación de Stanziola que se presenta tres años después no tiene ningún sentido porque a pesar que se ofreció para ser testigo en los casos que lleva, no fue tomada en cuenta debido a la situación que había con María Luisa Alemán, esposa de Pérez, por la relación extramarital que mantenían.

La abogada cuestionó que hoy en día el exsecretario del Consejo de Seguridad de validez a la retractación, cuando el exfuncionario descalificó las primeras declaraciones alegando que tenía problemas mentales y que además estaba involucrada con el consumo de drogas "ahora resulta que porque es conveniente lo dicho por ella lo vamos a avalar".