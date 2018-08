Si De León no aclara denuncia de Porcell, presentarán los recursos para que se declare impedido

Carlos Herrera Morán hijo hizo un llamado este miércoles al magistrado presidente encargado de la Corte Suprema, Hernán De León, para que dé las explicaciones sobre las revelaciones de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, de que él le manifestó en una reunión, que había sido grabado y que el proceso seguido al expresidente de la República, Ricardo Martinelli "lo van a tumbar".

"El magistrado debe comparecer, debe aclarar qué está pasando y debe interponer las denuncias correspondientes para que en este país se logre hacer una investigación y lleguemos hasta las últimas consecuencias porque esto no puede caer en oídos sordos, esto no puede quedar como una noticia de uno o dos días y después desaparece", declaró Herrera Morán, quien es parte del equipo querellante en el caso denominado pinchazos.

Añadió que esta situación "es sumamente grave", ya que no se trata de un caso en particular sino del riesgo en que está todo el sistema y la administración de justicia del país, desde los más altos que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta los más bajos que son los jueces municipales.

Ante esto indicó, que si De León no da las explicaciones sobre esta situación, no descartan presentar las acciones necesarias para que se declare impedido en el proceso de las escuchas telefónicas durante la administración de Martinelli.

"Esto no se puede olvidar, aquí tienen que haber explicaciones y créame que si aquí no se dan las explicaciones, se interpondrán los recursos, nosotros los querellantes, una de las cosas que consensuamos, es que si el magistrado De León no da estas explicaciones, no se presenta a hacer las denuncias, se interpondrán las acciones necesarias para que él se declare impedido, porque perdería todo el criterio para tomar una decisión dentro del caso de los pinchazos", enfatizó Herrera Morán en la edición matutina de Telemetro Reporta.