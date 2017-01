De León pide a funcionarios actuar con responsabilidad para garantizar la democracia

El presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León hizo un llamado a los funcionarios a actuar con responsabilidad y tomar las medidas necesarias que para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en las instituciones del Estado.

Según De León, los hechos actuales confirman cómo se siguen deteriorando las instituciones democráticas debido a decisiones que sobrepasan las conductas éticas en el escenario gubernamental que afectaron la confianza del pueblo panameño que será difícil de recuperar, por lo que insta a los servidores públicos que a pesar de las críticas deben salvaguardar y profundizar la democracia participativa.

" Si no tomamos esas medidas que garanticen la transparencia que devuelvas a los ciudadanos la fe que aún es posible creer en los políticos y funcionarios designados en los puestos públicos, si no actuamos con responsabilidad y no tomamos medida para combatir la corrupción, si no respetamos la función de cada institución, y al mismos tiempo si no exigimos el cumplimiento de las responsabilidades de quienes las dirigen, me atrevo a predecir que los resultados serán desastrosos", expresó.

Durante su discursos el presidente del Órgano Legislativo, también hizo un análisis de la gestión durante este periodo y señaló que aprobaron 52 leyes, convirtiéndose en el resultado más productivos del periodo constitucional, además de la aprobación en tercer debate de 34 proyectos.

También dijo que se realizaron 6 giras diferentes zonas de país, además de dos citaciones para comparecencia al exdirector de la Caja del Seguro Social Estivenson Girón, y el administrador de la Autoridad de Aseo Julio Guardia. De igual forma comparecieron en las distintas comisiones permanentes los titulares del Educación, Comercio e Industrias, Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, entre otros directivos.

De León dijo que la agenda legislativa para este periodo esta compuerta principalmente por proyectos como elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, ratificación o no de funcionarios designados por el Órgano Ejecutivo, reformas electorales, entre otros.