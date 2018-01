Liberan a 500 ranas en peligro de extinción como parte de un ensayo en Panamá

Cerca de medio millar de ranas arlequín variable fueron liberadas en una zona de la costa caribeña de Panamá, como parte de un ensayo para la reintroducción en su hábitat de estos anfibios en peligro de extinción, informó hoy el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

Los especímenes fueron liberados en el sitio de la concesión de la empresa Cobre Panamá, en la provincia de Colón, como un paso importante hacia una posible reintroducción a gran escala de esta especie, amenazada de extinción por una enfermedad causada por el hongo quítrido.

"Antes de reintroducir ranas en áreas remotas, tenemos que aprender cómo les va en la naturaleza y lo que tenemos que hacer para aumentar sus posibilidades de supervivencia en lugares donde podamos monitorearlas de cerca", dijo el investigador Brian Gratwicke.

Gratwicke es el coordinador internacional del Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá (PARC) en el Centro de supervivencia de especies del Smithsonian's Conservation Biology Institute.

"Los ensayos de liberación pueden tener éxito o no, pero las lecciones que aprendemos nos ayudarán a alcanzar nuestras metas de reintroducción y restauración a largo plazo", añadió.

A lo largo de las corrientes de montaña desde el oeste de Costa Rica hasta el oeste de Panamá, la rana arlequín variable está en peligro.

El director del proyecto PARC en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés) en Panamá, Roberto Ibáñez, explicó que "la rana arlequín variable es uno de los parientes más cercanos de la Atelopus zeteki, la emblemática rana dorada de Panamá", que es otra especie objetivo en el programa de cría en cautiverio.

Con el ensayo de liberación en Cobre Panamá, "estaremos monitoreando la comunidad anfibia de los alrededores y la calidad del hábitat en este sitio, y comparando esto con la comunidad de anfibios en otro sitio de control. Este tipo de monitoreo intensivo nos permitirá saber qué debemos hacer de manera diferente a medida que liberamos ranas en otros sitios", añadió.

El Smithsonian ha explicado que el Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá llevó a un número de individuos a un centro de cría entre el 2008 y el 2010, mientras que el hongo quítrido arrasaba con su hábitat.

La quitridiomicosis es la enfermedad causada por un hongo que infecta la piel de los anfibios.

Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) es el nombre del hongo causante de la enfermedad que afecta ya a más de 700 especies de anfibios y ha provocado el declive de poblaciones en todo el mundo, así como la extinción de casi 200 especies.

"Nos tomó algunos años dominar cómo criar con éxito estas ranas en cautiverio", comentó Ibáñez.

Ahora, añadió, "estamos en modo de cría de ranas y la cantidad de individuos que tenemos continúa en aumento, por lo que podemos devolver estos animales a sus hábitats, y monitorearlos para ver si el peligro de la enfermedad ha pasado, recapturando las ranas, frotando sus piel con un hisopo de algodón y luego haciendo pruebas para detectar la presencia de ADN fúngico quítrido".

El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Ciudad de Panamá es una unidad de la Institución Smithsonian, que promueve la comprensión de la naturaleza tropical y su importancia para el bienestar de la humanidad, capacita estudiantes para llevar a cabo investigaciones en los trópicos y fomenta la conservación, indicó el organismo.

One of our variable harlequin frogs resighted today wearing a mini radiotransmitter by @holohil @NatGeoExplorers @Cobre_Panama pic.twitter.com/B0xn1oAVFS