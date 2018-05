Llaman a consulta a embajador de Panamá en Venezuela para analizar retiro permanente

La vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado informó este lunes que hicieron un llamado a consulta al embajador de Panamá en Venezuela para sostener una serie de reuniones que permitan analizar la situación actual y si es conveniente un eventual retiro permanente.

De Saint Malo indicó que ante los recientes comicios que no son reconocidos por Panamá se busca valorar con el diplomático, toda la situación en Venezuela, así como los pros y los contras y los diferentes escenarios, antes de tomar una decisión definitiva.



"Es una situación compleja, cuando un país tiene una embajada en otro país hay elementos de interés para ambos países que se manejan como parte de esa embajada y esas son las evaluaciones que tenemos que hacer", dijo la Canciller.

Indicó que durante las reuniones se discutirá qué repercusiones enfrentará Panamá con un eventual retiro permanente del embajador, además de valorar qué papel juegan las embajadas dentro de las aspiraciones de avances de una manera pacífica a una solución a la crisis política, "con toda esta valoración Panamá tendría que decidir si es nuestro mejor interés que el embajador nuestro esté allá o no, esa es la valoración que habría que hacer y para ellos estamos llamando al embajador a consulta .

La vicepresidenta dijo que actualmente el presidente venezolano Nicolás Maduro está dentro de su mandato democrático producto de una elección que fue reconocida como legítima y cuyo periodo se extiende hasta enero de 2019.

Sin embargo Panamá no reconoce las elecciones llevadas a cabo el domingo, donde Maduro resultó electo con el 68% de los votos, debido a que no habían sido convocadas en el marco democrático y permitiendo la necesaria participación "es decir que en momento de una eventual toma de posesión eso sería un Gobierno que la República de Panamá no puede reconocer" y tocará definir una posición que sería consecuencia de la postura que ya se adoptó.