Llevan al cepo a alcalde de Nole Duima Jeremías Atencio pese a acuerdos

En medio de una mesa de diálogo que se desarrollaba este viernes entre una comisión del Gobierno y autoridades de la comarca Ngäbe Buglé, el alcalde de Nole Duima, Jeremías Atencio fue llevado al cepo.

El hecho ocurrió pese a un acuerdo pactado previamente, mediante el cual los dirigentes de la comarca exigían la presencia de Atencio a cambio de la liberación del presidente del Congreso General Ngäbe Buglé, Demesio Cases, además se comprometían a no tomar represalias contra el Alcalde.

Ante ésto Atencio llegó al lugar y se procedió a la liberación de Cases, posteriormente la comisión indígena exigió su renuncia, lo cual fue aceptado por éste, sin embargo señalaron que hacía falta un sello lo que ocasionó que los ánimos se caldearan y procedieron a llevarlo al cepo.

“Si bien es cierto nosotros al principio firmamos un acuerdo entre el Gobierno y las comisiones instaladas, lo único que caldeó la situación feu cuando el Alcalde no puso el sello, solamente puso la firma”, declaró uno de los dirigentes.

En tanto Mónica Chavarría en representación de la Defensoría del Pueblo, cuestionó el incumplimiento del acuerdo por parte de la comisión indígena.

“La comisión de aquí de la comarca indicó que iba a cumplirse punto por punto, primero nos indicaron que trajeramos al Alcalde y nos garantizaban al representante de la iglesia y a mí que él entraba y salía así mismo como entraba, cuando llegamos a la mesa de diálogo no se cumplió el acuerdo… el pueblo decidió que él renunciara, renunció el alcalde y no conforme con eso de todas maneras el pueblo lo llevó y lo metió en el cepo. Yo traté de ayudarlo, de sacarlo del lugar pero me lo impidieron, no hubo manera, incumplieron todos los acuerdo e hicieron al final lo que quisieron”, expresó Chavarría.

Agregó que procederá a hablar con el abogado del alcalde Atención para evaluar la manera en que procederán ante este hecho y presentarán las denuncias correspondientes.

Cabe señalar que Atencio está siendo cuestionado por la comunidad Ngäbe Buglé por supuesta irregularidades durante su gestión.

Además, Demesio Cases también fue castigado con cepo por haber firmado acuerdos para la explotación de recursos naturales a espalda del pueblo indígena.

Con colaboración de Roxana Saldaña, corresponsal de Telemetro Reporta Chiriquí