Lombana asegura que la Corte no investigará a diputados por nombramientos irregulares

Ricardo Lombana, aspirante a la Presidencia de la República por la libre postulación dijo este miércoles que la Constitución prohíbe que los diputados utilicen los dineros de los panameños para nombramientos de familiares, promotores políticos y de botellas, sin embargo asegura que estas acciones no serán investigadas por los magistrados.

A juicio de Lombana este tipo de acciones violan la ley y la Constitución debido a que los diputados utilizan el dinero de forma irresponsable e ilegal, pero "no va a haber investigaciones de la Corte Suprema de Justicia a los diputados, no creo que debemos tener ninguna esperanza de que la Corte Suprema de Justicia vaya a hacer algo con estas denuncias, pero sí tenemos que apostar a la transformación de esto con miras a las elecciones del 2019".

Señaló que independientemente de la voluntad que puedan tener los magistrados de investigar a los diputados, no tienen la capacidad para hacerlo, producto de que los 9 magistrados deben atender todos los asuntos que le llegan, todos los temas constitucionales en el país, mantienen una mora judicial enorme, además del proceso a un expresidente de la República, "este sistema está diseñando para no funcionar y por eso no podemos salir de este problema, si no enfrentamos el problema constitucional que tenemos enfrente".

Además dijo que si bien es cierto toda la atención está centrada en la Asamblea Nacional porque todos los días se conoce de algún escándalo nuevo respecto a los nombramientos de las planillas de servicios profesionales, no se debe olvidar que el dinero para estas irregularidades está disponible producto de la complicidad del Órgano Ejecutivo.