Lombana cuestiona proyecto de reforma constitucional, insta a convocar a una constituyente

El excandidato presidencial Ricardo Lombana, cuestionó este viernes la falta de liderazgo por parte del Ejecutivo con relación al proyecto de reformas constitucionales, que se discute actualmente en la Asamblea Nacional.

"El Órgano Ejecutivo agarra el proyecto de la Concertación y en vez de buscar un consenso previo con otros sectores, con los ciudadanos, abrir un periodo de consultas, coordinar con tu bancada en la Asamblea y luego someter el proyecto, simplemente agarraron el proyecto y con una ausencia de liderazgo que ha quedado en evidencia, tiran el paquete a la Asamblea y pasó lo que era evidente que iba a ocurrir, que es el espectáculo que hemos visto en las últimas dos semanas", expresó Lombana en la edición matutina de Telemetro Reporta,

A su juicio del Órgano Legislativo, donde aún hay un diputados que no están dispuestos a soltar los privilegios que tienen, no va salir un proyecto constitucional que cuente con el aval del pueblo, por lo que recomienda convocar a una constituyente paralela, tal como lo promovió él durante la su campaña electoral.

"Yo creo que el proyecto ya murió en su cuna, las muestras que está dando la Asamblea es que de allí no va salir un documento que realmente tenga los reclamos de la ciudadanía, y yo creo que el ejecutivo tiene que pasar de las palabras a la acción y asumir un liderazgo que no asumió. Ellos mismos dijeron en campaña que si el proyecto no contempla lo que el país reclama van a convocar a una constituyente, yo creo que no hay que esperar más porque de allí no va a salir lo que el país está reclamando", señaló.