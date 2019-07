El MICI aprueba dos resoluciones para mejorar los requisitos y estándares de calidad del cemento

El titular del de Comercio e Industria (MICI), Ramón Martínez, suscribió dos resoluciones ministeriales dirigidas a mejorar los requisitos y estándares de calidad del cemento, tanto para el producido en Panamá, como el importado.

Mediante un comunicado el MICI dio a conocer que la primera resolución que acogió es "la Norma Técnica DGNTI-COPANIT 5-2019 Edificación, Materiales de Construcción, Cemento Hidráulico y la segunda trata del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-90-2019 Evaluación de la Conformidad para la Comercialización de Cemento, ambos documentos normativos fueron sometidos a un periodo de discusión pública a nivel nacional, con la participación tanto del sector público como privado, y notificados a nivel internacional".

"Con la Norma Técnica DGNTI-COPANIT 5-2019 Edificación, Materiales de Construcción, Cemento Hidráulico se establecen los requisitos químicos, físicos y de desempeño de los cementos de uso general y especializado, así como los requerimientos del empaque, transporte, almacenamiento y uso de los mismos. La norma puede ser adquirida por el público interesado en el Centro de Información Normativa de la Dirección General de Normas y Tecnología del MICI (Plaza Edison). Mientras que el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-90-2019 Evaluación de la Conformidad para la Comercialización de Cemento, se establece el procedimiento para verificar y controlar la calidad de los cementos hidráulicos que se produzcan, se importen y comercialicen en la República de Panamá", informa el comunicado del MICI.

Ambos documentos responden a una necesidad manifestada primeramente por La Unión Nacional de Consumidores de Panamá (UNCUREPA), quienes solicitaron formalmente a la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del MICI la revisión y/o actualización de a la norma Técnica DGNTI COPANIT 5-2005 Ingeniería Civil y Arquitectura Cemento Portland. Clasificación y Especificaciones.

“Como organismo nacional de normalización (ONN), el MICI convocó al comité técnico gubernamental conformado por Ministerio de Obras Públicas, Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Autoridad de Aduanas, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Centro Nacional de Metrología (CENAMEP), Universidad Tecnológica de Panamá, los trabajadores de la industria del Cemento y por parte del MICI a la Unidad Técnica de Acreditación y la Dirección General de Recursos Minerales. Por el sector privado participaron del proceso Cámara Panameña de la Construcción, CEMEX, Interoceánica, Argos, Cemento Romaira, Cemento Montezuma, Logística Construcción, America Materials Traiding, Cemento Santo Domingo y por los consumidores UNCUREPA”, indicó el ministro Martínez.



El MICI expresó que estas normativas adoptadas se hicieron tras consultas y estas se acogerán enlas versiones actualizadas de la American Society of Testing Materials / ASTM (Sociedad Americana de Materiales de Prueba) siguientes: ASTM C 150; ASTM C 1157; ASTM C 150; ASTM C 91 y la ASTM 595.

Cabe señalar que en semanas pasadas se reveló que el cromo-6 o cromo hexavalente, encontrado recientemente en algunos cementos importados que han entrado al país, había sido denunciado por causar desde dermatitis alérgica y hasta cáncer al contacto con la piel. Esta medida, también, podría ir dirigida para subsanar esta grave exposición.