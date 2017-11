MIDA busca exponenciar exportación de productos a China

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, dio a conocer este viernes que en el marco de las nuevas relaciones entre Panamá y la República Popular China, se busca exponenciar la exportación de productos agrícolas y pesqueros a ese país.

“La primera etapa que nos planteamos en nuestra nueva relación con China Popular fue recuperar y exponenciar el volumen de exportación que se tenía en un momento dado a Asia”, explicó el Ministro en el programa Radiografía.

Detalló que esa primera etapa para llevar a cabo ésto inició el pasado 20 de septiembre con una reunión bilateral sostenida con el Ministro de Cuarentena y Sanidades Agropecuaria de China, durante el cual se firmó un acuerdo de entendimiento para comenzar a explorar las posibilidades de abrir caminos de compra y exportación de productos pesqueros panameños al mercado chino.

Agregó que durante el reciente viaje del presidente Juan Carlos Varela, se logró la firma de otros tres acuerdos, que incluyen temas de cooperación agrícola e intercambio de información.

Por otro lado aclaró que “Panamá no es que va a recibir importaciones de la República Popular de China tan rápido, igual ya hay productos aqui que no son agrícolas que entran, pueden estar tranquilos que siempre va a ser una balanza en pro de nuestra exportación, no es que vamos a tener una inundación de productos”.

Recalcó que “lo principal es recuperar el volumen que se tenía principalmente en el rubro carne, subproductos de la carne y cortes que se enviaban allá, también en café… ahora lo que necesitamos es recuperar ese volumen y exponenciarlo mucho más en la República Popular de China”.

"Productos pesqueros como lo son el camarón y atún, será nuestro punto de lanza para exportación a China" @quiquecarles #RadioGrafía pic.twitter.com/2i742HiV3b — Rpc Radio (@rpc_radio) 24 de noviembre de 2017