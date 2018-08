MOP inicia cambios en inversión de carriles en la Vía Centenario

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa Centralmix informaron este lunes que, a partir de la fecha, se implementará una inversión de carriles en la Vía Centenario, en horarios de lunes a viernes de 4:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.; mientras que el día sábado la inversión se llevará a cabo entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m.

El punto donde se implementará esta inversión será en el retorno de emergencia y el Puente Arraijancito, ubicado a 6 kilómetros antes del Puente Centenario y fuera de los horarios antes mencionados, el carril de inversión se mantendrá cerrado, informó el MOP.

La medida que se extenderá hasta la próxima semana, tiene como objetivo, aliviar el flujo vehicular ocasionado por el cierre de uno de los carriles de la calzada Arraiján-Panamá, por trabajos de reposición de losa que realiza el MOP, a través de la empresa Centralmix.

Mediante un comunicado, la institución ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan ocasionarse, pero además instó a los conductores que sigan las señalizaciones y avisos que son colocados en esta vía.