MP advierte sobre casos de extorsión a través de redes sociales

El Ministerio Público emitió este viernes una alerta sobre la existencia de un grupo de personas que se dedica a extorsionar a través de las redes sociales.

El fiscal Rafael Baloyes, a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, indicó que se trata de un grupo de personas internacionales que envían invitaciones a distintas cuentas a través del internet para enviar contenido sexual y a su vez lograr que se intercambie este tipo de contenido para poder realizar la extorsión y cobrar dinero.

Explica que “cuando la víctima envía el video o la foto con contenido sexual, la amenazan para que entregue la suma solicitada a cambio de no divulgar la información íntima en las redes sociales, sin embargo muchas veces a pesar de haber recibido el dinero de la extorsión colocan el contenido afectando la vida de la víctima y a sus familiares”.

Detalla que esta Fiscalía ha recibido 43 denuncias por delito de extorsión, de las cuales 27 son a través de las redes sociales, ante lo cual se ha procedido a peritos informáticos con el fin de establecer la procedencia de los involucrados en estos hechos delictivos.

Hace un llamado a las personas para no acepten invitaciones de gente desconocida, y de aceptarla no deben enviar ningún tipo de contenido sexual, a fin de prevenir este tipo de delitos.

Insta a la población a denunciar estos hechos, ya que muchas veces por temor o vergüenza no se atreven a informar que son víctimas de delitos de extorsión, porque comprometen su vida íntima. Asimismo pide a la sociedad que colabore con no replicar la información que reciben para no afectar más a la víctima.

“Es necesario poner alto a los delincuentes que se aprovechan principalmente de las redes sociales para realizar este tipo de hechos”, puntualizó Baloyes.