MP espera llamamiento a juicio contra 16 imputados por préstamo en la Caja de Ahorros

El Ministerio Público manifestó este domingo que se encuentran a la espera que se logré un llamamiento a juicio contra los 16 imputados por el delito de peculado a través de los préstamos de la Caja de Ahorro.

En un recuento del expediente, explicaron que la investigación que inició el 23 de octubre de 2015 producto de una publicación periodística, consiste en un préstamo aprobado de forma expedita sin cumplir los requisitos establecidos para ser traspasados a cuentas de sociedades relacionadas a la casa de valores Financial Pacific.

En la publicación se revelaba la conexión de transferencia bancaria entre la sociedad Summer Venture relacionada con el exfallido proyecto Riegos de Tonosí y la propiedad Promotora y Desarrollo Los Andes, vinculada al expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros.

Más adelante la sociedad Summer Venture también se vio relacionada con una transferencia de dinero proveniente de un préstamo otorgado por la CA al consorcio HPC Contrata para la construcción del Centro de Convenciones de Amador.

El consorcio que estaba integrado por cinco empresas a quienes se le adjudicó la construcción de la obra por un monto de 193 millones de dólares, solicitó un préstamo de 30 millones de dólares a la Caja de Ahorros para la fluidez crediticia del proyecto.

El préstamo de los 30 millones de dólares fue dividido en dos; el primero por 20 millones de dólares pagaderos en 12 meses y el segundo por 10 millones pagaderos en 4 meses, y como garantía se utilizó una finca ubicada en Chepo evaluada supuestamente en 24 millones de dólares, mientras que la investigación determinó que su valor real era de 14 millones de dólares y que la propiedad pertenecía a una de persona que recibió un depósito injustificable de 7 millones de dólares en su cuenta y que había fungido como fiador solidario de mayor capital, es decir la persona que iba a fianzar el buen cumplimiento de la obligación con el banco.

Además indican que a través del Manual de Procedimiento de Crédito se comprobó que el presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros recomendó en reunión con el gerente y subgerente del banco, que se aprobara el crédito para el consorcio HPC contrata sin el cumplimiento del trámite formal de solicitud de crédito.

Agregó que detrás de la trama de desvío de fondos HPC Contrata y P&V giró instrucciones para que el primer desembolso de 9 millones de dólares fuera depositado a tres cuentas diferentes en sociedades desglosados de la siguiente manera:

Sociedad Summer Venture Inc: recibió un monto de 7 millones de dólares en concepto de pago de arquitectos. Este dinero fue transferido posteriormente a favor de Financial Pacific.

Sociedad Ilkeston Associates Inc: se le depositó 850 mil dólares en concepto de compra de equipos.

Sociedad Langton Internacional Holding por un monto de 977 mil 462 dólares con 50 centésimos en concepto de compra de acero.

A través de las investigaciones se pudo comprobar que uno de los firmantes de la sociedad Summer Venture había realizado un préstamo por 7 millones de dólares para colaborar con la empresa Financial Pacific a solicitud del expresidente de la República, mientras que los dueños de las sociedades Sociedad Ilkeston Associates Inc y Langton Internacional Holding certificaron que esta emprsa no tenía ninguna injerencia en el proyecto.

Antes estas irregularidades la Caja de Ahorros comenzó un proceso de cobro coactivo para recuperar el dinero dado en préstamos a HPC Contrata enfrentándose a obstáculos como el valor irreal de la finca en Chepo y el hecho que los certificados de objeción no estaban refrendados por la Contraloría General de la República que imposibilita su utilidad como fuente de pago.