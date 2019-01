Madre denuncia que mujer impidió que su hijo autista ingresara a un baño en la Calzada de Amador

Una madre denunció a través de las redes sociales que una mujer le impidió ingresar con su hijo autista de 17 años a un baño de damas en la Calzada de Amador.

Según relató esta madre en un vídeo, llevó a su hijo al baño de damas ya que no hay baños para discapacitados, sin embargo, una mujer que dijo ser policía, pero que estaba vestida de civil, le impidió que ingresara.

“Me dice que tengo que entrar al baño de hombres, le digo es un niño especial, me dice mi baño también es especial, no tengo porque verlo aquí y le digo no tengo porque entrar al baño de hombres verlos orinando con sus partes afuera porque mi hijo es varón”, contó la madre.

Indicó que esta es la realidad que viven los jóvenes discapacitados en el país ya que por lo general no hay baños para ellos o siempre están cerrados.