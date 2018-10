Madre de niño encontrado en la vía Panamericana cuenta su versión

La madre del niño que fue encontrado en la vía Panamericana contó a Telemetro Reporta su versión de los hechos.

Según relató esta joven, su hermana salió de la casa y dejó la puerta abierta, posteriormente, la niña entró a la casa, ella cerró la puerta, pero la menor volvió a salir y el bebé se fue detrás de ella.

En ese momento ella estaba lavando, y se percataron que el bebé no estaba en la casa, salió corriendo hacia el patio y ve al conductor del camión con su hijo en brazos.

“Yo simplemente agarré a mi hijo, no tenía palabras para decir nada a ese señor, no sabía si estaba enojada o estaba triste, yo solo quería a mi hijo...eso de que estaba chatendo, viendo novela, que estaba con un hombre, no fue nada de eso, yo estaba lavando”, dijo.

El Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Panamá Oeste entregó al padre del niño la custodia temporal, mientras dure las investigaciones.

“Quiero que se acelere el proceso, quiero estar con mi hijo”, manifestó.