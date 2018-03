Madre grabada sacando a su hijo de los saqueos en Colón cuenta su historia

Mariela Acosta es una mujer colonense que día a día lucha por sacar adelante a sus tres hijos, es por ello que al enterarse de que éstos se habían escapado de casa en medio de una jornada de protestas y disturbios en la provincia de Colón, no dudó en salir a buscarlos.

La madre recorrió las calles de Colón hasta que uno a uno los fue encontrando, sorprediéndolos participando en los actos vandálicos. A punta de correa los sacó y llevó para la casa, “pues esos no son los valores con los que los crié”.

"Yo vi al chiquito, yo lo llamé y no me estaba escuchando, entonces una muchacha lo tocó y cuando él me miró yo lo llamé y le pegué en el instante de una vez y le dije quién te dijo a ti que viniera para acá y comenzó a decirme un poco de cosas. Después me dice mira a Mañi fui de una vez y vino para encima de mí y así mismo fui dándole... no estaban tirando piedra, estaban viendo pero no me importa, tirando o no tirando, la cosa estaba fea", detalló.

Añadió que posteriormente una vecina le avisó dónde estaba el hijo más grande y los fue a buscar. El acto fue grabado con un celular e inmediatamente se viralizó.

Cabe señalar que tras esta situación, se informó que se le consiguió un trabajo permanente a la señora Acosta.