Madre de recién nacido clama por ayuda para operación por soplo en el corazón

Meilyn Chong, una madre de un bebé de cinco meses que nació con síndrome de Down y un soplo en el corazón pidió al pubelo panameño ayuda para su hijo, que de no ser intervenido podría fallecer en los próximos meses.

En medio de lágrimas, la madre del bebé nacido explicó que nació antes de los nueve meses pero su estado de salud parecía estar bien, cuando días después en el Hospital Santo Tomás le diagnosticaron síndrome de Down y el soplo en el corazón.

"Mi hijo me lo tienen que operar a mi hijo solamente le dijeron que tenía nueve meses de vida, tiene que hacerle una operación en el corazón y yo no tengo plata no tengo nada para ayudar a mi hijo hoy tenía que ir a una cita con genética en el Hospital del Niño, no pude ir porque el examen me costaba 50 balboas", contó Meilyn en medio de la desesperación mientras clama por ayuda.

Indicó que se ve en la obligación de cambiar a menudo los medicamentos del recién nacido, toda vez que no cuenta con una nevera para guardar los mismos, para que se mantengan en buen estado al igual que sus alimentos.

Tras el diagnostico del bebé, los médicos del Hospital del Niño le dijeron que la intervención quirúrgica puede realizarse en Panamá o en el exterior pero "ahora mismo por mi situación económica no puedo decidir a donde quiero ir sino a lo que Dios decida".

Meylin pidió el apoyo de toda la población en los gastos para la operación y cuidado de su bebé y para contactarla pueden hacerlo a través del número telefónico 6098-5357.