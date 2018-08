Magistrada Russo dice que no tiene detalles sobre conversación entre Porcell y De León

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ángela Russo dijo que no tiene una versión sobre la conversación entre la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell y el magistrado presidente de ese Órgano del Estado, Hernán De León.

“ Yo no tengo realmente ninguna versión, me dedico a trabajar, estoy en mi oficina muchísimo más tiempo que lo que estoy en mi casa, todos saben donde estoy, he trabajado en este momeno en los casos que tengo”, dijo la magistrada.

Según las revelaciones de la procuradora Porcell, De León le dijo que el caso que se sigue al expresidente, Ricardo Martinelli en la Corte lo iban a anular, sobre esto, Russo manifestó “ realmente no tengo la menor idea a lo que se refiere”.

Russo fue mencionada en esa conversación. Porcell narró “ frente a esto le cuestioné y le dije quién te mandó acá, su respuesta fue Ayú me usa, pero yo lo uso también...le pregunté ¿los magistrados están deacuerdo con esto?, y me respondió Oydén se va, Asunción y Tello están deacuerdo en que lo de Mejía no va, Russo no sabe de nada y la última vez nos demoramos fue por ella, y Mejía se va”.

De León confirmó que sostuvo una reunión con la Procuradora, pero negó enfrentar presiones.