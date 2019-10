Magistrado Arrocha no pudo viajar a la Comarca para diligencias por caso Arias

La falta de transporte aéreo está demorando las diligencias que se deben realizar como parte de la investigación que sigue la Corte Suprema de Justicia al diputado Arquesio Arias de la Comarca Guna Yala, por supuestos delitos contra la integridad y libertad sexual en perjuicio de dos hermanas, una de ellas menor de edad.

El magistrado fiscal del caso Olmedo Arrocha dijo el lunes en conferencia de prensa que se tenía planificada una inspección en la comunidad Ustupu de la Comarca Guna Yala, y que se había solicitado al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) el apoyo con una aeronave para el traslado del personal.

“Estamos a la espera de la confirmación de parte del Senan… como ustedes saben ir hasta Ustupu no es muy accesible, y se necesitan medios aéreos de transporte para poder llegar allá”, manifestó Arrocha en su momento.

Sin embargo, Telemetro Reporta conoció este jueves de manera extraoficial que el Senan había notificado que las aeronaves estaban en mantenimiento.

Ante esto, la Corte deberá gestionar el alquiler de una aeronave.

La audiencia de imputación a Arias fue programada para el viernes 18 de octubre de 2019.

Me confirman que el Magistrado Fiscal, Olmedo Arrocha, envió la solicitud formal por escrito al @SENANPanama desde el 10 de Octubre, pero no fue hasta ayer que le informaron que las aeronaves estaban en mantenimiento y no podían llevarle a Guna Yala por el caso Arquesio Arias.