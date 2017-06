Magistrado Díaz acoge llamado de atención de Procuradora al Órgano Judicial

Acogiendo el llamado de atención hecho en la tarde del miércoles por la Procuradora General de la Nación al Órgano Judicial para que se resuelvan los recursos presentados ante tribunales sobre caso Odebrecht, el magistrado Harry Díaz envió una nota al presidente encargado de la Corte

En su misiva, Díaz le solicita al magistrado Hernán De León que por tratarse de un tema de interés nacional convoque a una reunión del Pleno “con el fin de evaluar el estado en que se encuentran algunos de estos procesos y coordinar esfuerzos para que sean resueltos”.

Durante la conferencia donde rindió un informe del estatus actual de las investigaciones por el caso Odebrecht, Porcell atribuyó algunas demoras en las investigaciones a la falta de decisión a los recursos de Habeas Corpus presentados por las defensas.

"Hago un respetuoso llamado al Órgano Judicial, a los jueces, que por favor las acciones de Habeas Corpus, entre las que destacan unas del 25 de enero de 2017, se resuelven, así como dos acciones de amparo de garantías constitucionales que aún no se resuelven", manifestó Porcell, y agregó "en la medida que esas dedisiones no sean resueltas por los tribunales, el Ministerio Público, por más intención y deseos que tenga de lograr resultados, no se pueden obtener”.