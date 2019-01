Magistrado Ortega rechaza acusaciones sobre pagos, niega conocer a abogado

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Oydén Ortega Durán se pronunció este lunes en rechazo a las declaraciones dadas por el abogado panameño Janio Lescure con relación a supuesto pago a jueces y magistrados del Órgano Judicial, las cuales fueron publicadas en un medio español y replicadas en una publicación del diario La Prensa.

“A propósito de la divulgación de un medio impreso, sobre declaraciones de un abogado de la localidad, que sin ningún fundamento menciona mi nombre como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, manifiesto a la ciudadanía que rechazo en forma categórica el infundio que afecta mi honra”, enfatiza Ortega.

Según la publicación periodística, Lescure fue grabado en España mientras describía "la mafia" del Órgano Judicial, y presumió de sus contactos en ese Órgano, entre ellos el magistrado Oydén Ortega, quien ya ha sido señalado por la supuesta ventas de fallos, esto durante una reunión sostenida con un supuesto empresario que quería abrir un club nocturno en Panamá, pero quien resultó ser un agente de una empresa de inteligencia de Israel, contratado por una persona que estaba al tanto de las operaciones de Lescure.

Ante esto, Ortega asegura mediante un comunicado que la información “evidentemente no goza de veracidad, ni el periodista ha hecho los mínimos esfuerzos profesionales para comprobar su información. No cabe duda, que estamos frente a un burdo anonimato, ya que no conozco al supuesto abogado denunciante, ni él mismo ha dado la cara para justificar semejante infundio”.