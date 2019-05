Mano firme, prevención y cambios en el organigrama del Minseg, incluye plan del nuevo Gobierno

El ministro de Seguridad Pública designado, Rolando Mirones, detalló este miércoles el plan de seguridad que será ejecutado por esa entidad durante el próximo quinquenio, el cual incluye la implementación de mano firme y prevención.

“Nosotros tenemos que seguir trabajando en contra de la delincuencia que se está dando hoy en día y para eso tiene que haber, no mano dura, mano durísima contra el delincuente de hoy en día, contra eso no podemos hacer otra cosa que defendernos y defender al pueblo panameño, pero también tenemos que atacar las causas de la violencia”, manifestó Mirones en la edición matutina de Telemetro Reporta.

El plan también contempla cambios en el organigrama del Ministerio de Seguridad (Minseg), a fin de adecuarlo a los tiempos actuales y que haya una mayor relación con las diferentes instituciones.

“Vamos hacer un cambio en el organigrama del Ministerio de Seguridad, no quiere decir que el que existe sea malo, sino que lo tenemos que ir adecuando a los tiempos, ya el Ministerio va a cumplir 10 años y consideramos que ya merece que las realidades que se han ido encontrando en el camino se vayan viendo y podamos nosotros trabajar con un organigrama que nos permita una mayor relación con el Ministerio de Educación, con el Mides, con el Ministerio de Trabajo, con otras instituciones y fundaciones que nos pueden ayudar muchísimo”, explicó.

Añadió que además se contempla la implementación de academias para jóvenes y la escuela para padres, así como la inversión en el tema de tecnología, ampliar el tema de la vigilancia a todo el territorio nacional y crear una ley para establecer un número único de emergencias, en este sentido el 911.

“Yo creo que nosotros tenemos que fundamentarnos en la tecnología, el Gobierno actual dio un paso con el tema de el C5 que es un edificio de monitoreo, pero tenemos que llevar eso más allá, hay que aumentar la cantidad de cámaras que hay en la ciudad, ahora mismo hay uno en Colón que hay que ampliarlo, tenemos que ir a David, a provincias centrales, a las áreas turísticas, el país tiene que estar cubierto de cámaras para saber qué es lo que está pasando, y no solamente eso, sino que tengamos capacidad de respuesta frente a las cosas que se ven en las cámaras”, detalló.

Por otro lado, aclaró su señalamiento sobre la prohibición de que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) se relacione con el Ministerio Público (MP), explicando lo que quiso decir fue que el Consejo no puede hacer las labores del Ministerio.

“El Consejo seguirá cumpliendo con la ley, en el sentido de si tiene conocimiento de que un delito se ha cometido lo va a comunicar al Ministerio Público sin duda alguna, la UAF va a seguir haciendo su trabajo en los temas de lavado, de blanqueo de capitales, en ningún momento quise manifestar que el Consejo no va a entregar información de la posible comisión de un delito al Ministerio Público, lo que no puede hacer el Consejo es las veces del Ministerio Público, porque el Consejo tiene unas capacidades y unas responsabilidades que no son armar casos al Ministerio Público”, aclaró Mirones.