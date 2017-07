Se mantiene orden de conducción contra Salomón Shamah

La juez Lania Batista, del Décimo Segundo Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, decidió mantener la orden de conducción contra el exministro de Turismo Salomón Shamah.

El abogado Hermes Quintero, del equipo de defensa de Samah había presentado una solicitud para dejar sin efecto la orden de conducción contra su cliente, al considerar que con su representación como apoderado legal, éste ha cumplido con responder a los llamados que se le han hecho en el proceso, sin embargo la jueza consideró que esta no debe levantarse, toda vez que las gestiones realizadas por Shamah " no son indicativos ni evidencia de su presencia personal en el proceso", y agregó que el poder a Quintero fue otorgado por Damiel Menash Shamah y no así por Salomón.



Shamah es investigado por la Fiscalía Tercera Anticorrupción por supuesto delito de peculado en perjuicio de la Autoridad de Turismo de Panamá, y ha sido llamado a rendir indagatoria.

Se le acusa de haber cometido delito contra la administración pública mediante un contrato para la construcción de un atracadero turístico en Puerto Cabimo, corregimiento de Río de Jesús en la provincia de Veraguas, valorado en 135 mil dólares, obra que nunca se concluyó.