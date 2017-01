Mario Martinelli se presenta voluntariamente ante Fiscalía Especial Anticorrupción

A eso de las 9:00 a.m. de este miércoles se presentó de forma voluntaria ante la Fiscalía Especial Anticorrupción el empresario Mario Martinelli, sobre quien pesa una orden de conducción por el caso Odebrecht.

“ He venido aquí tranquilamente... he venido aquí por mis propios medios, ahora, yo no sé lo que va a pasar allá, estoy seguro que ya tienen una decisión antes siquiera de escuchar una palabra de lo que uno tiene que decir”, expresó Martinelli a su llegada.

El hermano del exmandatario panameño Ricardo Martinelli, denunció persecución por parte de las autoridades y negó tener vínculo alguno con el caso. “ Yo no soy ningún delincuente... yo no entiendo por qué tienen que venir y llevarme con policía a tratar de venir aquí, no lo entiendo y no sé por qué estoy aquí”

En conferencia ofrecida este martes, la procuradora general de la Nación Kenia Porcell dio a conocer que la Fiscalía formuló cargos contra 17 personas por supuesto delito de blanqueo de capitales, como parte de las investigaciones que sigue ese despacho sobre el caso de supuesto pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht.

Posteriormente se conoció la orden remitida por la Fiscalía a la Dirección de Investigación Judicial para la conducción de Mario Martinelli; sus sobrinos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares; los exministros Guillermo Sáez Lorenz y José Suárez; Nitzela Bonilla, Evelyn Vargas, Ana Isabel Suárez y Riccardo Francolini

Mario Martinelli afirma que no tiene ni ha tenido relaciones con Odebrecht, "yo no conozco ni a la gente de Odebrecht, al señor Ravello lo habré visto en algunas oportunidades, nada que ver, nada que ver, nada que ver, no puedo ser más claro que eso, nada que ver". Sobre los señalamientos contra sus sobrinos respondió "esos son ellos".