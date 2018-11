Martinelli es trasladado al Hospital Santo Tomás tras suspensión de audiencia por caso pinchazos

El expresidente Ricardo Martinelli fue trasladado este miércoles al Hospital Santo Tomás, desde las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se desarrollaba la audiencia por el caso de supuestos pinchazos o intervenciones de telecomunicaciones, la cual fue suspendida.

La suspensión y traslado se anunció debido a que el exmandatario presentó problemas de salud relacionados con su condición de hipertensión, ante lo cual requería ser evaluado por especialistas.

Según explicó el abogado Carlos Carrillo, dependiendo de lo que arrojen las evaluaciones Martinelli podría ser trasladado nuevamente al Centro Penitenciario El Renacer donde de mantiene bajo la medida de detención provisional desde el 11 de junio, por el proceso de supuestas intervenciones de telecomunicaciones.

“Se suspende la audiencia hasta mañana a las 2:00 p.m. por una situación médica del señor Martinelli. El señor Martinelli no quiere quedarse en el Hospital Santo Tomás, sin embargo el servicio 911 decidió que ser trasladado para evaluación. Dependiendo de lo que suceda ahora, será trasladado nuevamente a El Renacer hoy mismo y mañana a las 2:00 p.m. estabilizado, si Dios lo quiere y su salud lo deja continuará la audiencia”.

Por su parte, Martinelli cuestionó a su llegada al nosocomio "me quieren matar aquí, en este hospital me sacaron del cuarto de urgencias, me sacaron de este hospital tendiendo la presión altísima".