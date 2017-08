Martiz hace llamado de atención a directores médicos y jefes de servicios de la CSS

Un llamado de atención hizo el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz, a los directores institucionales, médicos y jefes de servicios de las unidades ejecutoras con el objetivo de que tengan un cambio de actitud en cuanto a la calidad del servicio que brindan a los asegurados.

Expresó durante una reunión de trabajo, organizada por la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, que la CSS pasa por una situación deficitaria en la prestación de los servicios de salud ofertados a los derechohabientes a nivel nacional, enorme deuda sanitaria en todos los procesos de atención directa que arrastra, tales como urgencias, consulta externa, hospitalización, cirugía, rehabilitación, laboratorios, medicamentos, entre otros.

“Yo solo no puedo hacer la transformación, necesito que ustedes se empoderen de sus áreas de trabajo, se identifiquen con su personal, se sientan que pertenecen a una institución que tienen que defender, en mis visitas a diversos centros hospitalarios me encuentro con colegas hospitalizados en condiciones indignantes, el dia de mañana ustedes van a estar también en una situación igual de nosotros no corregir rumbo, no estoy disgustado pero les tengo que hablar con esta actitud de fuerza para que entiendan que si no cambiamos vamos rumbo al fracaso”, resaltó Martiz ante los funcionarios.

Reiteró que la única forma de evitar una crisis en la CSS, es tratando de agilizar los procesos y que cada ser humano se convierta en un ente dinamizador.

“Por eso es que yo insisto tanto en el tema del capital humano, por eso es que insisto tanto en el cambio de actitud, yo no he venido a esta institución a ver si ustedes están trabajando como si fueran unos niños de escuela que tienen que llegar a las 7 y salir a las 3, ustede son suficientemente adultos para entender lo que les estoy diciendo del riesgo potencial que tiene esta institución al fracaso, vamos a rumbo de colisión”.

Por otro lado, el directivo cuestionó ante los funcionarios la realización de malas prácticas, tales como la llegada tarde a brindar los servicios de atención, el robo de medicamentos, entre otros.

“Evitemos malas prácticas, ustedes pueden creer que en el Complejo me roban los medicamentos y utilizan bolsas rojas de basura para sacar los medicamentos, ya me sé toda la película, por eso es que me he ido a visitar áreas, ustedes pueden creer que en la provincia me roban chatarra… ya yo sé hasta a a dónde venden las medicinas del Complejo, porque tenemos una gente operando, se los estoy diciendo para que se espanten porque no queda de otra para ver si ya para el relajo, porque mientras termina la investigación siguen robando”, enfatizó.