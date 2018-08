Martiz en despedida de la CSS "hice un gran trabajo y ahora toca hacer otras cosas"

Alfredo Martiz se despidió este jueves oficialmente de la Caja de Seguro Social tras su renuncia presentada hace algunos días a la institución, debido a motivos personales.

Martiz indicó que tras 1 año y 4 meses considera que hizo un trabajo inmenso, y que llegó el momento de hacer cambios "a mí me duelen muchas cosas, soy médico y yo estudié para salvar vida y no para ver personas sufrir, pero bueno hice un gran trabajo y me siento que ahora me toca hacer otras cosas más.

Manifestó que 16 meses no eran suficiente para para cambiar una situación que no es fácil, pero lo importante es que ha dejado su legado.

Martiz renunció al cargo de director de la Caja de Seguro Social en medio de una crisis en la institución por el abastecimiento de medicamentos,a demás de la suspensión de la atención en diferentes salas por falta de insumos.