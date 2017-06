Mayor cantidad de cocaína incautada en Centroamérica en 2015 fue reportada por Panamá

Un informe elaborado por la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) revela que la mayor cantidad de cocaína incautada en el año 2015 en Centroamérica fue reportada por Panamá.

Según el documento anual, la República de Panamá reportó la incautación de 53 toneladas o 62% de toda la cocaína decomisada en Centroamérica, seguida de Costa Rica con un 20% y Guatemala con 7%.

El informe agrega que en 2015 se registró un aumento de más de 50% de la cocaína incautada por Panamá, toda de Colombia, en comparación con el año 2014.

Por otro lado, revela que los países de salida y tránsito de América más frecuentemenete utilizados para el envío de cocaína a Oceanía en el período 2010-2015 fueron Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Panamá y México, los cuales se mencionan por orden de importancia.

Cabe señalar que el informe indica además que alrededor del 5% de la población mundial consumió drogas al menos una vez en los últimos años y casi 30 millones de personas padecen narcodependencia hasta el punto de requerir tratamiento.

2017 World Drug Report is now out! #WDR17



Illicit drugs undermine health, development, peace & security, and they’re an impediment to #SDGs pic.twitter.com/vSRSlsBYwV